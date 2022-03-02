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112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti Osmaniye’de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılında 635 bin çağrıya cevap verildi Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘E-devlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ talebi bu kadarına da pes dedirtti

İHA

112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti Osmaniye’de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılında 635 bin çağrıya cevap verildi Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘E-devlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ talebi bu kadarına da pes dedirtti

Osmaniye’de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılında 635 bin çağrıya cevap verildi. Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘Edevlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ talebi bu kadarına da pes dedirtti.
Osmaniye’de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine 112'yi aramaları için kurulan Osmaniye Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren 2021 yılında 635 bin 638 çağrıyı yanıtlayan 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personelleri, 180 bin 222 adet asıl vakaya ulaşırken, 455 bin 416 asılsız çağrıya maruz kaldı. Bu kapsamda çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘Edevlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ talepleri de bu kadarına da pes dedirtti.

“Asılsız çağrıları yüzde 68 seviyelerine kadar indirdik”
Asıl ve asılsız çağrı oranları hakkında bilgiler veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “112 Çağrı Merkezi 27 Ocak 2021 tarihinde Türkiye’de 58. il olarak ilk etapta itfaiye, ambulans ve orman yangın ihbar numaralarını devreye alarak başladık. 11 Mart 2021 tarihinde de diğer acil çağrı numaralarını devreye alarak tamamı 112 Acil Çağrı Merkezi’nde birleşerek hizmet vermeye başladı. Başladığımız ilk günde çağrı oranlarımız yüzde 78 asıl çağrıyken yüzde 22 oranında asıl çağrıydı. Yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetleriyle birlikte asılsız çağrı oranlarını yılsonu itibariyle yüzde 71 seviyelerine Ocak ve Şubat 2022’de ise yüzde 68 seviyelerine kadar indirdik. Tabi Türkiye’nin ortalama çağrı oranı yüzde 66 seviyelerinde bizimde hedefimiz bu oranın daha altında yer almaktır” diye konuştu.

Amaçsız çağrılar asıl çağrıların önüne geçiyor
‘Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘Edevlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ gibi asılsız çağrıları asıl çağrıların önüne geçtiğine değinen Arık, “Bizim bünyemizde bir araya gelen acil çağrı numaralarını ilgilendirmeyen çağrılarda bizleri zor duruma sokmaktadır. Acil Çağrı buyurun diye arkadaşlarımız aradığında ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘Edevlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz?’ şeklinde çağrılar alıyoruz. Biz tabi ki bu tür aramaların olması hakikaten gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşmasını engellemektedir. 2021 yılı içerisinde 4 vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulandı. 2022 yılı içerisindeyse uygulanacak ceza miktarı 561 liradır. Tekrarındaysa bu ceza iki kat olarak yeniden uygulanmaktadır” dedi.

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