Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansdı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için bakkala giden Ökkeş K. yolun kenarından bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Yolun sol tarafının boş olduğunu gören Ökkeş K. yolun ortasına kadar yürüdükten sonra yolun sağından gelen otomobilin geçmesini bekledi. Bu sırada yolun solundan gelen Kadir K. idaresindeki 46 HF 677 plakalı otomobil Ökkeş K.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına savrulan Ökkeş K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Ökkeş K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem Ökkeş K.’nın hem de sürücü Kadir K.’nın dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı.

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