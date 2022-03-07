Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.
Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, törenle kutlandı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anıta çelenk koyduktan sonra Andırın Caddesi'nde temsili olarak Kuvayimilliye birliklerini karşıladı. Mehteran eşliğinde şehir turu atan Bakan Yanık, stadyumda düzenlenecek törene katılmak için hareket etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-03-07 10:45:43
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