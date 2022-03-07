Bakan Yanık Osmaniye'de (2)



İLÇEYE 2 MÜJDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle stadyumda düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajını ve ilçeye müjdelerini iletti. Bakan Yanık, Kadirli-Ceyhan ve Kadirli-Osmaniye duble yolunun projelerinin yapıldığını, en kısa sürede hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Ulaştırma Bakanlığı´na talimat verdiğini aktardı. Kadirli´ye 3 anaokulu yapılacağını da anlatan Bakan Yanık, Rasim Ünal İlkokulu´nun yıkılarak buraya yeni ilkokul yapılacağını dile getirdi.

'VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR'

Aynı acıya ağlayıp aynı başarıya sevinildiği sürece bir ve beraber olunduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Bu yürekten gelen duygu, masa başında yazılan manifestolarla kurgulanan siyasetle oluşmaz. Oysa hesap kitapla ülke yönetileceğini sananlar, milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır, vatan toprağının kutsal olduğunu en iyi bilen illerden birisi burası. Bir karışına can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanları bilir ve günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine de yine en güzel hak ettiği cevabı verir" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi düzenlendi. Bakan Yanık, gösteriyi izledikten sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-03-07 12:58:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.