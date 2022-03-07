Bakan Yanık Osmaniye'de (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık Osmaniye'de (2)

DHA

Bakan Yanık Osmaniye'de (2)


İLÇEYE 2 MÜJDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle stadyumda düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajını ve ilçeye müjdelerini iletti. Bakan Yanık, Kadirli-Ceyhan ve Kadirli-Osmaniye duble yolunun projelerinin yapıldığını, en kısa sürede hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Ulaştırma Bakanlığı´na talimat verdiğini aktardı. Kadirli´ye 3 anaokulu yapılacağını da anlatan Bakan Yanık, Rasim Ünal İlkokulu´nun yıkılarak buraya yeni ilkokul yapılacağını dile getirdi.
'VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR'
Aynı acıya ağlayıp aynı başarıya sevinildiği sürece bir ve beraber olunduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Bu yürekten gelen duygu, masa başında yazılan manifestolarla kurgulanan siyasetle oluşmaz. Oysa hesap kitapla ülke yönetileceğini sananlar, milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır, vatan toprağının kutsal olduğunu en iyi bilen illerden birisi burası. Bir karışına can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanları bilir ve günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine de yine en güzel hak ettiği cevabı verir" dedi.
Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi düzenlendi. Bakan Yanık, gösteriyi izledikten sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-03-07 12:58:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanı Yanık, Osmaniye'de
YEREL HABERLER Bakanı Yanık, Osmaniye'de
Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı Hayırseverler tarafından alınan profil demirlerin kim ya da kimler tarafından çalındığı merak konusu olurken jandarma olayla ilgili çalışma başlattı
YEREL HABERLER Mezarlık inşaatından profil demirler ...
Osmaniye’de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı Yağış nedeniyle Savrun ve Sabun çayı taşma noktasına gelirken, çamurlu akan sular çayların rengini kahverengiye dönüştürdü
YEREL HABERLER Osmaniye’de şiddetli yağış çayların debisini ...
‘İklim muhafızları’ doğayı kirleten atık malzemeleri paraya dönüştürüyor Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘iklim muhafızları’ projesi kapsamında evlerinden getirdikleri kağıt ve plastik gibi atık malzemeleri okulun sığınak bölümünde depoluyor Sınıflar arasında yarışmaya dönüşen projede haftalık olarak en çok atık malzeme biriktiren sınıf haftanın birincisi oluyor Elde edilen gelirle de okul aile birliğine katkı sağlarken okulun eksikleri geri dönüşüm adı altında toplanan atık malzemelerin satılmasıyla karşılanıyor
YEREL HABERLER ‘İklim muhafızları’ doğayı kirleten atık malzemeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.