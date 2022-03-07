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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların ele emeği göz nuru ürünleri sergilendi

İHA

Kadınların ele emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar tarafından el emeği, göz nuru ile hazırlanan ürünler ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ sergisinde görücüye çıktı.
Osmaniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören kadınlar bir yıl içerisinde yüzlerce ürün ortaya koydu. El emeği ve göz nuru ile hazırlanan ürünler kentte bulunan alışveriş merkezinde açılan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ sergisinde bir araya geldi. Serginin açılışı Belediye Başkanı Kadir Kara, eşi Nihal Kara, OBEM merkezinde eğitim gören kadınlar, eğitmenler ve kadın muhtaralar tarafından yapıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Kadir Kara, “Bugün Dünya Kadınlar günü ama maalesef Kadınlar gününü üzüntü ile karşılıyoruz. Dünya’da en çok kadınların, çocukların ve yaşlıların etkilendiği istemediğimiz bir savaş ortamı yaşanıyor. Bu savaşta hayatını kaybeden dünyadaki bütün mazlumları, özelikle kadın ve çocukları saygı ve minnet ile anıyorum. Dünya Kadınlar Günü’nde bütün kadınlarımızın ve siz değerli hanım efendilerimizin siyasi partilerimizin değerli il başkanları ve onların değerli yönetimlerinin kadınlar gününü tebrik ediyorum. Buradan güçlü bir haykırışla kadına şiddete hayır diyorum. Osmaniye Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Sayın Valimizin destekleri ile belediyemiz bünyesinde oluşturulan OBEM kurslarında görev yapan değerli hanımefendi kardeşlerimizin el işi göz nuru ürettikleri eserleri burada sergiliyorlar” diye konuştu.
Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Kadir Kara ve eşi Nihal Kara, sergi açılışına gelen kadınlara çiçek takdim etti.

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