Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla kurtuluş bayramı etkinliklerine katıldıktan sonra Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Yanık beraberinde Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve daire amirleri ile birlikte Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette belediye şeref defterini imzalayan Bakan Yanık, Başkan Ömer Tarhan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Bakan Yanık’a çalışmalarını anlatırken, yapılacak projeler içinde destek istedi.

Bakan Yanık ise Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ın yapacağı projelerini destekleyeceğini söyledi.

Başkan Tarhan, Bakan Derya Yanık’a dünyaca ünlü Karatepe kilimi ve çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yanık ve beraberindekilere Kadirli Belediyesi’nde yöresel yemekler ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.