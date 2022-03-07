Bocce turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını Bakan Yanık’tan aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği’ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Bocce Turnuvası’nda dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere memleketi Osmaniye’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl

Başkanı Seydi Gülsoy ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yanık, daha sonra valilik makamına geçti. Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı olarak bir süre görüşen Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kadın Bocce Turnuvası’nda dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. Vali İsmail Fırat İlkokulu, Yeşilay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin takım ve sporcularına kupalarını takdim eden Bakan Yanık, oyuncularla toplu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Osmaniye Valiliğini ziyaretinin ardından Bakan Derya Yanık, Osmaniye Belediyesi ve AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek programını sonlandırdı.

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