Çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi

İHA

Çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinde çalınan dikenli teller jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde bulunan dikenli teller çalındı. Dikenli tellerin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tellerin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde dikenli telleri çalan hırsızlık şüphelisi şahısların B.C.M. ile İ.M. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler yapılan baskınla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.C.M. ile İ.M. adliyeye sevk edilirken bulunan dikenli teller de sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheliler ...
Osmaniye’de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Osmaniye’de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Yılmaz, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' ...
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Bursa Yıldırımspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Bursa Yıldırımspor: ...
Okul yararına hayır panayırı
YEREL HABERLER Okul yararına hayır panayırı
Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak
YEREL HABERLER Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak
İstiklal Marşı’nı en güzel Kerim Öztürk okudu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nı en güzel Kerim Öztürk okudu
Osmaniye’de kesimhanelerde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de kesimhanelerde denetim yapıldı
Osmaniye Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda desteği
YEREL HABERLER Osmaniye Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri ...
Zorlu yürüyüş parkuru “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” için aşıldı Osmaniye’de bir grup doğasever 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Zorlu yürüyüş parkuru “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ...
Osmaniye’de gözaltına alınan 151 kişiden 12’si tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de gözaltına alınan 151 kişiden 12’si ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.