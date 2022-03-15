Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kemal Keskin Mahallesi, Deliçay Sokakta faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Merkezden dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Rehabilitasyon merkezinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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