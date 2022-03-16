DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye´deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren ve ülkesinde bulunduğu sürede `savaşçı´ olarak görev yapan O.S., A.H. ve Z.E., operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-03-16 10:56:21



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