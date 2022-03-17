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Osmaniye’de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İHA

Osmaniye’de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Osmaniye’de bir akaryakıt istasyonu kar maskeli ve silahlı şahıs tarafından soyuldu. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Mart tarihinde İskender Türkmen Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli bir şahıs yanında bulundurduğu torbadan av tüfeği çıkarttı. Silahı istasyon çalışanlarına doğrultan şahıs ilk olarak istasyon görelisinin üzerinde bulunan 2 bin 500 lirayı aldı. Daha sonra akaryakıt istasyonunun market bölümüne yönelen silahlı soyguncu yazarkasadaki paraları almak istedi. Panikle yazarkasayı açamayan şahıs içerisinde yaklaşık bin 500 lira bulunan yazarkasayla birlikte bir kartonda sigara alarak istasyondan hızla kaçarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler istasyonda bulunan güvenlik kameralarını inceleye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen görüntülerden silahlı soygunu gerçekleştiren şahsın kasten yaralama, evden hırsızlık, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan 13 ayrı suç kaydı bulunan S.H.E. (21) olduğu belirlendi. Kimlik bilgileri ve eşkâli tüm birimlere dağıtılan silahlı soyguncu, soygundan yaklaşık 3 saat sonra Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan metruk bir binadan çıkarken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan akaryakıt istasyonunda silahlı soygunu gerçekleştiren S.H.E. isimli şahsın, soygundan hemen sonra Yunus Mahallesi’nde bulunan metruk binaya giderek gasp ettiği nakit para ve yazar kasayı toprağa gömerken kullandığı silahı da çalıların arasına gizlediği öğrenildi.
Bu arada, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde eli silahlı kar maskeli şahsın istasyon görevlisiyle kısa süreli diyaloğa girdiği görülüyor. Ardından şahsın market bölümüne giderek yazarkasayı açmaya çalıştığı açamadığı yazarkasa ile birlikte bir kartonda sigara alarak kaçtığı görüldü.

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