Osmaniye’de özel sporcular il seçmesi yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2022 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Osmaniye’de özel sporcuların il seçmeleri yapıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa atletizm pistinde yapılan seçmelere otizm, mental ve down sendromu 70 sporcu katıldı. Birinci olabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadeleye giren sporculara destek ise ailelerinden ve antrenörlerinden geldi. Yarışmaları kaybeden sporu ile kazanan sporcunun da ödül aldığı müsabakalarda özel sporcular yarışırken doyasıya eğlendi. Uzun atlama, üç adım, gülle atma, disk atma,400 metre ve 800 metre olmak üzere altı ayrı kategoride düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyaları Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Hamit Coşkun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar tarafından verildi. İlk dörde giren sporcular kentte yapılacak olan grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar yaptığı açıklamada “Özel sporcularımız bizim için yalnız bir günün değil, her günün önemli gündem maddesidir. Sporda engelleri kaldırmak, engelli bireylerimizi sporla sosyal hayata adapte etmek, için canı gönülden çalışacağız. Gönüllü birçok Antrenörümüz ve personelimizle il ve ilçelerimizde bulunan tüm özel çocuklarımızı sporla buluşturmak gayesindeyiz bugün bunun ilkine imza atmanın mutluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu yolda ne kadar emek sarf etsek azdır. Özel Sporcularımızın her biri mutlu, konforlu ve kolay bir hayat standardına kavuşuncaya kadar gayretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız, özel sporcularımız için çok daha fazla çalışmaktır” diye konuştu.

