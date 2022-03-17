Osmaniye’de 206 kantin personeline hijyen eğitim sertifikası verildi

Osmaniye’de “Okul kantinlerinde özel hijyen kuralları” kapsamında eğitimini tamamlayan 206 kantin personeline eğitim sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 Şubat 2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları” yönetmeliği gereği eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren çay ocağı, yemekhane ve kantin çalışanlarına hijyen kuralları eğitimi verildi. Öğretmen Evi’nde 110 kişiye Cebeli Bereket Anadolu Lisesi toplantı salonunda 96 kişiye olmak üzere eğitime katılan toplamda 206 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Okullarda hijyenin öneminde değinen Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Okullarda sağlık ve hijyen şartlarının sağlanması ve muhafazası oldukça önemlidir. Müdürlüğümüz gıda denetçileri okullarda ayrıca denetim yaparak uygun koşulların devamlılığını sağlamaktadır. Kursa katılarak belge alan tüm çalışanların tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sertifika dağıtım törenine Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç’in yanı sıra Gıda ve Yem Şube Müdürü Abdullah Döner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Sorumlusu Murat Akbulut ile eğitim alan personeller katıldı.

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