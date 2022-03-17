Osmaniye’de 206 kantin personeline hijyen eğitim sertifikası verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de 206 kantin personeline hijyen eğitim sertifikası verildi

İHA

Osmaniye’de 206 kantin personeline hijyen eğitim sertifikası verildi

Osmaniye’de “Okul kantinlerinde özel hijyen kuralları” kapsamında eğitimini tamamlayan 206 kantin personeline eğitim sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 Şubat 2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları” yönetmeliği gereği eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren çay ocağı, yemekhane ve kantin çalışanlarına hijyen kuralları eğitimi verildi. Öğretmen Evi’nde 110 kişiye Cebeli Bereket Anadolu Lisesi toplantı salonunda 96 kişiye olmak üzere eğitime katılan toplamda 206 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Okullarda hijyenin öneminde değinen Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Okullarda sağlık ve hijyen şartlarının sağlanması ve muhafazası oldukça önemlidir. Müdürlüğümüz gıda denetçileri okullarda ayrıca denetim yaparak uygun koşulların devamlılığını sağlamaktadır. Kursa katılarak belge alan tüm çalışanların tebrik ediyorum" diye konuştu.
Sertifika dağıtım törenine Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç’in yanı sıra Gıda ve Yem Şube Müdürü Abdullah Döner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Sorumlusu Murat Akbulut ile eğitim alan personeller katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de özel sporcular il seçmesi yapıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de özel sporcular il seçmesi yapıldı
Osmaniye’de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de akaryakıt istasyonunda silahlı ...
Tedavisi tamamlanan turaç doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan turaç doğaya salındı
Sumbas'ta "Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali"
YEREL HABERLER Sumbas'ta "Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali"
DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Vali Yılmaz: "Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açık"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ...
Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden ...
İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı
Osmaniye’de park halindeki otomobil alev alev yandı Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanında bulunan bir tır ile otomobil de yangın nedeniyle hasar gördü
YEREL HABERLER Osmaniye’de park halindeki otomobil alev alev ...
Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar
YEREL HABERLER Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap ...
Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu Melek Sude Tecir, 42 kiloda Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Öğretmeni sayesinde kick boks ile tanıştı, 12 yaşında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.