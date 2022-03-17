Osmaniye’de "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" programı

Osmaniye Gençlik Merkezi ve KYK Kız Yurdu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı kutlama programı gerçekleştirildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı şehitleri anma ve zafer kutlama programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'ın da katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program Kur'anı Kerim tilaveti sonrası gençlerin seslendirdiği şiirler, türküler, hatıralar ve ezgilerle devam etti.

Duygu, coşku ve gururun hâkim olduğu program sonrasında konuşan Acar, şehitler diyarı Osmaniye'de Çanakkale şehitlerinin ve zafer ruhunu en güzel şekilde yansıttıkları için gençlere teşekkür etti.

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