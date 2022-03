Osmaniye’de “Down Sendromlular Günü” farkındalık yürüyüşü

Osmaniye’de “21 Mart Down Sendromlular Günü” nedeniyle bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Belediye ve Down Sendromlular Derneği tarafından “21 Mart Down Sendromlular Günü” etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydan’ında bando eşliğinde başlayan yürüyüş belediye binası önünde son buldu. Yürüyüş sonunda belediye hizmet binası bahçesinde devam eden etkinliklerde havaya balon uçuran çocuklar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Her zaman özel çocukların yanında olacağını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sizlerle bir araya gelerek problemlerinizi birlikte çözmek adına kurulan derneğin başarısı önemlidir.Osmaniye Belediyesi ve şahsım olarak her zaman yanınızda olduğumuzu tüm samimiyetimle ifade ediyorum.Osmaniye Belediye Başkanı olarak bizlerden beklentilerinize en üst düzeyde cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Dernek başkanımızın bizlere ilettiği sorunlarınızı ve taleplerinizi biliyorum. İnşallah en kısa zamanda taleplerinizi karşılayacak alan oluşturma konusunda güzel bir çalışma yapacağımızı sizin gününüzde sözünü veriyorum.” diye konuştu.

Dernek Başkanı Sultan Erat ise “Bu programı düzenlerken düşüncemiz ve hedefimiz toplumun farkındalığını arttırarak toplum olarak daha bilinçli yaşamak ve yaşatmak. Down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Bizlerin yanında olan değerli misafirlerimiz ve bizleri her konuda destekleyen yanımızda olan Belediye Başkanımız Kadir Kara beyefendiye özel olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Başkan Kadir Kara’nın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Down Sendromlular Derneği Başkanı Sultan Erat ile çocuklar ve aileleri katıldı.

