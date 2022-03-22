Osmaniye’de bir hafta da yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 157 kişiden 12’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 5’i av tüfeği 5’i tabanca olmak üzere 10 adet silah ele geçirilirken 161 aranan şahıs yakalandı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin çalışmasında 1 adet çalıntı araç, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 38 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet pala, 1 adet döner bıçağı, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, 106.95 gram metanfetamin ile 42.11 gram bonzai ele geçirildi.

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