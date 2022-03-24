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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İHA

Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay yıl hapis cezasıyla aranan G.U. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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