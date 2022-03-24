Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde çalınan 2 motosikletle ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki kamaraları incelemeye aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların Ç.A. olduğunu tespit eden ekipler yapılan baskınla şahsı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. tutuklanırken, bulunan motosikletler de sahiplerine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.