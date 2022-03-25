Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan A.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.