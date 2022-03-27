TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Bergama Belediyespor: 3

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TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Bergama Belediyespor’a 30 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Cem Mustafa Akpınar xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx, Muhammet Mustafa Gundak x (Mete Karahan dk. 46 xx), Burak Temir xx (Burak Kara dk. 71 x), Ali Sinan Gayla xx (Alper Yener dk. 71 x), Kadir Mert Örentepe xx, Emrah Öztürk xx, Yağız Rüştü Aktaş x (Fatih Çakır dk. 46 xx), Ahmet Hakan Demirli xx, Mehmet Tolunay Gül xx, Onur Kızıltaş x

Bergama Belediyespor: Deniz Çörtlen xx, Deniz Keskin xx, Mehmet Soyarslan xx, İlyas Ekiz xx (Yusuf Tekin dk. 90 ?), Murat Karadeniz xx, Celil Çelikel xxx (Veysel Karani Ünal dk. 71 xxx), Yusuf Can Abay xx (Mert Çakar dk. 80 ?), Murat Kayalı xx (Kerim Coşkun dk. 80 ?), Hamit Kurt xx (Berke Yılmaz dk. 90 ?), Burak Özbakır xxx, Polat Güren xx

Goller: Celil Çelikel (dk. 38), Veysel Karani Ünal (dk. 82), Burak Özbakır (dk. 90+3) (Bergama Belediyespor)

Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Gundak, Emrah Öztürk, Kadir Mert Örentepe, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), İlyas Ekiz, Celil Çelikel, Deniz Keskin, Berke Yılmaz (Bergama Belediyespor)

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