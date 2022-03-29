Osmaniye´de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

OsmaniyeAdana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2022-03-29 09:19:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.