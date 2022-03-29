Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesi sınırlarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

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