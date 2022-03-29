Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesi sınırlarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.