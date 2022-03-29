Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, su şişeleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi, dumandan etkilendi.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyü yakınlarındaki su şişeleme fabrikasının depo bölümünde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 işçi de sağlık görevlilerince ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)FOTOĞÜRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL

2022-03-29 12:08:13



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