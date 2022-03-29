Osmaniye´de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler, iş makineleriyle geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırıp, yangının büyümesini önledi. Alevlerin yeniden canlanma ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2022-03-29 12:38:12



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