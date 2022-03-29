Osmaniye’deki fabrika yangının yayılımı durduruldu İş makineleri ile ayrıştırmanın yapıldığı fabrika içerisinde alevlerin yükseldiği alanlar dron ile görüntülendi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında fabrikanın atık yağ bölümüne alevlerin sıçraması durduruldu. İş makineleri ile ayrıştırmanın yapıldığı fabrika içerisinde alevlerin yükseldiği alanlar dron ile görüntülendi.

Toprakkale sınırları içerisinde bulunun bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrika içerisinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri iş makineleri ile ayrıştırılırken, fabrikanın atık yağ bölümüne alevlerin geçmesi önlendi. Depolarda bulunan ayrıştırılmış maddelerin zaman zaman alevlenmesine müdahale eden ekipler fabrika içerisinde bulunan atık yağların bulunduğu alanı tamamen kontrol altına alarak alevlerin ulaşmasını engelledi. Hatay ve Adana’dan gelen takviye ekiplerle çalışmalar aralıksız sürerken, geri dönüşüm malzemelerinin ayrıştırma sırasında zaman zaman alevlenmesi de dron ile görüntülendi.

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