Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli yakalandı

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir inşaattan motosiklet çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaattan çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın İ.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şahıs yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.Ç. adliyeye sevk edildi.

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