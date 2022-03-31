Osmaniye’de ‘58. Kütüphaneler Haftası’ kutlandı

Osmaniye’de ‘Kütüphanede Hayat Var’ temasıyla 58. Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, “Üye sayımız il merkezimizde 28 bin 250, il genelinde 65 bin 750 rakamına ulaşmıştır. Kütüphanelerimizde 145 bin 152 adet kitap bulunmaktadır. Pandemi öncesi 248 bin 202 okuyucumuza kütüphane hizmeti verilmiştir. Ulaşabildiğimiz okuyucu sayısı pandeminin hafiflemesiyle yeniden artış bandına girmiştir" dedi.

Konuşmasında kitap ve kütüphaneciliğin önemine değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Türk Kütüphaneciler Derneği'nin girişimleriyle 1964'ten bu yana kutladığımız, Kütüphaneler Haftası'nın 58’incisini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her biri en kıymetli, en nadide kitap ve eserle dopdolu olan kütüphanelerimiz her türlü araştırmaya imkân sunan birer bilgi evleridir. Bu anlamlı günün amacı, çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini aşılamak, onları geleceğe ilim ve irfan sahibi, milletine faydalı genç nesiller olarak yetiştirmektir. Çünkü kitaplar evlatlarımızın duygusal, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için dünyayı öğrendiği pencerelerdir. Erken yaşta kitaplarla tanışmaları dil becerilerini ve kelime haznelerini geliştirecektir. Nesillerdir okumaya ve eğitime önem veren Türk Milleti, bu özelliğini atalarından almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle: "Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım." diyen hayatını milletine adayarak, cepheden cepheye koşan lider ömrüne 4 bin kitap sığdırarak, "Hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu ifade etmiştir. Bizler de bu bilinçle, Osmaniye'mizde tüm evlatlarımızı kitapla buluşturma gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz, ilimizde bulunan 8 halk kütüphanemizle, köylerimize ulaştırdığımız gezici kütüphanelerimizle, Okulsuz Kütüphane Kalmasın projesiyle, kitaplarımızı okurlarıyla buluşturuyoruz. Bizim temel hedefimiz, Osmaniye'mizin dört bir yanındaki gençlerimizin bilgiye dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen kitap okuma etkinliğinde Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları öğrencilerle birlikte kitap okudu.

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