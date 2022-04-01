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Osmaniye’de 450 öğrenci meydanda kitap okudu ‘Osmaniye Okuyor’ proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı’nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi Bir saat süren ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı

İHA

Osmaniye’de 450 öğrenci meydanda kitap okudu ‘Osmaniye Okuyor’ proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı’nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi Bir saat süren ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Osmaniye Okuyor’ proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı’nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ARGE birimi tarafından oluşturulan ‘Osmaniye Okuyor’ projesi bünyesinde Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu‘ yönetimi ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliği düzenlendi. 3. ve. 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 450 kişilik öğrenci gurubu Devlet Bahçeli Meydanı’nda aynı anda kitap okudu. Öğretmenlerin de eşlik ettiği kitap okuma etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, etkinliğin amacının okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğinin amaçlandığı belirtildi.

Etkinlikteki amaçlarının okumanın her alanda yapılabileceğini göstermek olduklarını ifade eden Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu Müdürü Mustafa Çetin, “Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu olarak Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlediği ‘Osmaniye Okuyor’ projesi çerçevesinde öğrencilerimizle meydana kitap okumaya geldik. Osmaniye halkının okuma konusunda dikkatini çekmek istiyoruz. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle beraber meydanda okuyarak okumanın önemine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğini göstermek” diye konuştu.
Osmaniye Okuyor Proje Koordinatörü Mehmet Karip ise, “Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından Osmaniye Okuyor projesi çerçevesinde ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliği Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu planlandı ve hayata geçirildi. Bizde ARGE ekibi olarak bu etkinliğe katılım sağladık. Projemizde amacımız okuyan okuduğunu anlayan anladığını çevresine anlatan bireyler yetiştirmeyi planlamaktayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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