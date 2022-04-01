Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak’tan özür dileyerek tartısını geri verdi.



Osmaniye Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

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