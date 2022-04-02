Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkisindedeki ormanda çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere arazözlerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2022-04-02 03:28:22
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