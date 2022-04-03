Kadirli’de tarım işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadirli’de tarım işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu

İHA

Kadirli’de tarım işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarım işçilerinin günlük çalışma yevmiyeleri belirlendi.
Tarım İşçileri Derneği temsilcisi, iş veren çiftçiler, Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ile bazı yönetim kurulu üyeleri yevmiyelerin belirlenmesi için yapılan toplantı sonrası, 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere tarım işçilerinin günlük çalışma yevmiyelerini belirledi. Buna göre yaşcinsiyet ayrımı yapılmaksızın net 140 TL işçiye, aracılara her işçi için günlük net 15 TL olup toplam 155 TL ödenmesine, yazın tarla sulama ve yağmurlama yevmiyesi 200 TL, salma sulama yevmiyesi 250 TL, zeytin ve narenciye toplama işinde yaş ve cinsiyet gözetmeksizin günlük 160 TL ödenmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir babanın 14 yıldır bitmeyen çocuk özlemi Turgay Telsiz, doğduğu gün öz annesi tarafından satıldığını iddia ettiği çocuğunu arıyor
YEREL HABERLER Bir babanın 14 yıldır bitmeyen çocuk özlemi Turgay ...
Kadirli’de günde 5 bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Kadirli’de günde 5 bin kişiye sıcak yemek
Vatandaşın bulduğu yaralı turna tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Vatandaşın bulduğu yaralı turna tedavi altına alındı
Osmaniye’de kaybolan liseli genç İstanbul’da bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye’de kaybolan liseli genç İstanbul’da bulundu
Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek
Salamura asma yaprağı bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Salamura asma yaprağı bidonunda uyuşturucu ...
Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına ...
Osmaniye’de orman yangını Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor Alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını Yangın söndürme çalışmaları ...
Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA’ya konuştu: “Görevini yapan memur da emir kulu” Osmaniye’de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu “Terazini alacağız dediler. Ben de alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlarda emir kulu” dedi
YEREL HABERLER Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA’ya ...
Hırsızlık şüphelileri, 310 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, 310 saatlik kamera ...
Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı Osmaniye’de iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri ...
Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar ...
Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü
YEREL HABERLER Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü
Osmaniye’de orman yangını Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını Yangını söndürme ...
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
YEREL HABERLER Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan ...
19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor
Bedensel engelli Bilal’in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi Osmaniye’de bedensel engelli Bilal Kaçmaz’a Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
YEREL HABERLER Bedensel engelli Bilal’in yüzünü güldüren doğum günü ...
Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Osmaniye’de 450 öğrenci meydanda kitap okudu ‘Osmaniye Okuyor’ proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı’nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi Bir saat süren ‘Meydanda Okuyoruz’ etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 450 öğrenci meydanda kitap ...
Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye'de yayla evi hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de yayla evi hırsızları yakalandı
Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.