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Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘Osmaniye Okuyor’ projesi çerçevesinde okudukları kitapların resimlerini çizdi Resimler okulun koridor duvarlarında sergilenirken projeyle çocuklara kitap sevgisi aşılanmak amaçlandı

İHA

Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘Osmaniye Okuyor’ projesi çerçevesinde okudukları kitapların resimlerini çizdi Resimler okulun koridor duvarlarında sergilenirken projeyle çocuklara kitap sevgisi aşılanmak amaçlandı

Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘Osmaniye Okuyor’ projesi çerçevesinde okudukları kitapların resimlerini çizdi. Öğrencilerin çizdiği resimler okulun koridor duvarlarında sergilerken projeyle çocuklara kitap sevgisi aşılanmak amaçlandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ‘Osmaniye Okuyor’ projesi bünyesinde Güneysu İlkokulu’nda görev yapan Resim Öğretmeni Sevilay Erkul, okul içerisinde projeye farklı bir boyut kazandırmak istedi. Bu çerçevede öğrenciler okudukları kitaplarda kendilerini en çok etkileyen bölümlerin resimlerini çizdi. Çizilen resimler okulun koridor duvarında sergilenirken oraya renkli görüntüler çıktı. Proje çerçevesinde öğrencilere kitap sevgisini aşılamak istediklerini belirten Erkul, sergiledikleri resimlerde öğrencilerin renkli dünyalarını yansıtmak istediklerini söyledi.
Projeyle öğrencilere kitap sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Resim Öğretmeni Sevilay Erkul, “Osmaniye Okuyor Projesi adı altında başladık. Bizlerde çocukların okudukları kitapları resmetmek istedik. Öğrencilerin hayal dünyasını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak için bu çalışmayı yaptık. Yaptıkları resimleri de okulumuzda sergileyerek renkli dünyalarını yansıtmak istedik” diye konuştu.
Okuduğu kitapta yaşadığı şaşkınlığı resmetmek istediğini söyleyen Ömer Mercimekoğlu, “En son okuduğum kitabın adı Altın Yumurtlayan Tavuk. Bu kitapta beni en çok şaşırtan bölüm tavuğun altın yumurtlama bölümüydü. O yüzden resmimde de o bölümü çizdim. Ben resmimi görenlerin şaşkınlık duymasını istedim. İnşallah da duymuşlardır” dedi.
Elif Gökçegül ise “Son okumuş olduğum Seçilmiş Çocuklar kitabıyla ilgili bir resim yaptım. Kitapta yaşanan macera benim çok hoşuma gitti. Bende bunu resmime yansıtmak istedim” şeklinde konuştu.

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