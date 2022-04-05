Osmaniye’de otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Osmaniye’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, OsmaniyeGaziantep D400 Karayolu Şekerdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.