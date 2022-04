Heyelan nedeniyle kapanan yollarının açılmasını istiyorlar Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi Yolun bir an önce açılmasını isteyen vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yolun bir an önce açılmasını isteyen vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Düziçi ilçesinde yaklaşık bir ay önce aşırı yağışlar nedeniyle Akdere Farsak grup yolu Göllüler Mahallesi Sabun Çayı iniş noktasında oluşan heyelan dolayısıyla yola düşen kayalar köy yolunu kapatmıştı. Kapanan yolun tekrardan açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yağışlar sebebiyle oluşabilecek heyelan riskine karşı yolu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı. Tedbir amaçlı kapatılan yolun yaklaşık bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Akdere Farsak, Bayındır ve Alibozlu gibi birçok köye geçiş sağlanan yolun bir an önce açılamasını isteyen vatandaşlar mağdur olduklarını ifade ettiler.

Yolun bir an önce trafiğe açılmasını isteyen vatandaşlar, “Yaklaşık bir ay önce köy yoluna kaya düştü. O zamandan beri rezil olduk. Kapanan yol 4 kilometre diğer yol 8 kilometre. Kepçe geldi çalışmaya başladı sonra bıraktı gitti biz mağdur olduk. Şu anda yolumuz kapalı biz 34 kilometre fazla yoldan gidiyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu yolumuz Akdere Farsak yoluna gidiyor. Grup yolumuz, ambulans falan bu yolu kullanıyor” diye konuştular.

