Polisler, arıza yapan minibüsü itti

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Fakıuşağı Köprüsü'nde minibüsü arıza yapan sürücünün yardımına bölgede görev yapan iki trafik polisi yetişti. Polisler, aracı iterek sürücünün yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, 'Hayatın merkezinden' mesajıyla paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-04-05 17:37:33



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