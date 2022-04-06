Osmaniye’de polisler kan bağışında bulundu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası’ dolayısıyla polisler kan bağışında bulundu.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ın başlattığı ‘Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl’ kampanyası çerçevesinde kampanyaya destek verdi. İftar sonrasında polisler, Türk Kızılay Düziçi Şubesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan araçta kan bağışında bulundu.

Polis Haftası nedeniyle kan bağışına katıldıklarını belirten polisler, “Polis Haftası münasebetiyle teşkilatımızın düzenlemiş olduğu kan bağışına katıldık. Polis teşkilatı olarak vatanımıza milletimize gerek kanımızı vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz milletimiz rahat olsun" dediler.

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