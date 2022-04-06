Nesli tehlike altında... Köylülerin bitkin halde bulduğu kara akbaba tedaviye alındı

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Osmaniye’de köylüler tarafından bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbaba, tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırpacağı günü bekliyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, bitkin halde Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde vatandaşlar tarafından bulundu. Akbabayı yakalayan köylüler, ardından durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerden teslim alınan akbaba, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan kara akbabanın yapılan ilk kontrollerinde vücudunda yara bulunmadığı ve bitkin düştüğü anlaşıldı. Genel sağlık taraması yapıldıktan sonra antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanan akbaba Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altına alındı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından kara akbabanın doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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