Osmaniye’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi İrfanlı Mahallesi Dr. Sevinç Caddesi İmamHatip Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lutfi K'nın kullandığı 80 PB 128 plakalı motosiklet, Murat U. idaresindeki 06 UP 0409 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklette hasar oluşurken motosiklet sürücüsü Lutfi K. ile yanında yolcu olarak bulunan Furkan K. yaralandı.

Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine kaz yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.