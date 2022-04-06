Polisten kaçmaya çalışan otomobilde eroin ele geçirildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde arama yapan polis, 434 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ç. (22) ile H.T. (28) gözaltına alınıp Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 100 TL olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-04-06 15:36:02



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