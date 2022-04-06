Polisten kaçmaya çalışan otomobilde eroin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten kaçmaya çalışan otomobilde eroin ele geçirildi

DHA

Polisten kaçmaya çalışan otomobilde eroin ele geçirildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde arama yapan polis, 434 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ç. (22) ile H.T. (28) gözaltına alınıp Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 100 TL olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-04-06 15:36:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Nesli tehlike altında... Köylülerin bitkin halde bulduğu kara akbaba tedaviye alındı
YEREL HABERLER Nesli tehlike altında... Köylülerin bitkin halde ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama
Osmaniye’de polisler kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye’de polisler kan bağışında bulundu
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Polisler, arıza yapan minibüsü itti
YEREL HABERLER Polisler, arıza yapan minibüsü itti
Heyelan nedeniyle kapanan yollarının açılmasını istiyorlar Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi Yolun bir an önce açılmasını isteyen vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan yollarının açılmasını ...
Osmaniye’de otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 4 ...
Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘Osmaniye Okuyor’ projesi çerçevesinde okudukları kitapların resimlerini çizdi Resimler okulun koridor duvarlarında sergilenirken projeyle çocuklara kitap sevgisi aşılanmak amaçlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler okudukları kitapların resmini ...
Osmaniye Valisinden gönülleri fetheden davranış Vali Erdinç Yılmaz, evine konuk olduğu ailenin 8 yaşındaki oğulları Kayra’yı isteğini kırmayarak makam arabasıyla valilik makamına getirdi
YEREL HABERLER Osmaniye Valisinden gönülleri fetheden davranış Vali ...
"Dur" ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde plakası sökülmüş minibüsle odun kaçakçılığı yapan baba ve oğulları polis uygulama noktasında durdurulmak istendi Dur ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 15 kilometrelik kovalama sonunda girdiği ara sokaktan kaçmak isterken polis otosuna çarparak durdurulabildi
YEREL HABERLER "Dur" ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis ...
Osmaniye’de son bir ayda 52 adet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de son bir ayda 52 adet silah ele geçirildi
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
YEREL HABERLER Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı Şehidin beylik tabancasını dahi çalmışlar Kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız ...
Osmaniye’de bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de bir vatandaşın park halindeki otomobili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.