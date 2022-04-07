Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen kulüplerarası il yarışlarında Osmaniye Belediyesi Yediocak Halk Oyunları Topluluğu iki dalda birincilik kazandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bünyesinde Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya kent genelinden 8 halk oyunu kulübü katıldı. Yarışmalara Osmaniye Belediyesi bünyesinde kurulan Yediocak Halk Oyunları Topluluğu da katıldı. Sergiledikleri halk oyunları ve performansları ile jüri üyelerine ve katılımcılara görsel şölen sunan Osmaniye Belediyesi Yediocak Halkoyunları Topluluğu iki dalda birincilik kazandı. Yarışmada minikler düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemesiz dallarda Osmaniye Belediyesi Yediocak Halkoyunları topluluğu birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmalara Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte veliler ve öğrenciler de katılım gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.