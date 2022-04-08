Osmaniye'de ekmekte gramaj denetimi

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmek üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim ekmek gramaj kontrolü yapıldı. Vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla sıklaştırılan yapılan denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri de yapıldı. Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için işletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmektedir. Güvenilir gıda arzının sağlanması için üretimden son tüketime kadar her aşamada denetimlerimiz devam edecektir” denildi.

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