'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14´ünün SIM kartsız arama olduğunu, özellikle ikinci el cep telefonu satan kişilerin, cihazın bozuk olup olmadığını kontrol için arama yaptığını söyledi.

Osmaniye'de, acil çağrı yapılması gereken durumlarda, birden çok numara yerine tek numaradan ulaşılması için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmet vermeye devam ediyor. 1,5 yıl önce kentte hizmete giren merkezde çağrı karşılama personeli, 2022'nin ilk 3 ayında 150 bin çağrıyı yanıtladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, asılsız çağrılar da geldiğini ve telefon alım satım işiyle uğraşanların cihaz kontrolü için merkezi aradığını anlatarak, "2022 yılı ilk 3 aylık zaman diliminde ilimizde, 150 bin çağrı düştü. Bu çağrıların 45 bini asıl ihtiyaç olan çağrı, 105 bini de ihtiyacı olmayan danışma amaçlı veya çaldırıp kapatma gibi aramalardan oluşmuştur. Yüzdelik dağılımına baktığımız zaman ise yüzde 69 oranında asılsız çağrı, yüzde 31 oranında ise asıl çağrılar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu çağrıları SIM kartlı ve SIM kartsız aramalar oluşturmaktadır. 3 aylık döneme baktığımız zaman 15 bin 603 adedi SIM kartsız aramanın olduğu tespit edilmiştir. SIM kartsız arayan vatandaşlarımız herhalde kendilerinin tespit edilemediğini düşünerek aramaktadırlar. Bunlar daha çok özellikle ikinci el telefon satışı yapan bayilerin olduğu ve şahısların birbirlerine telefon alıp satarken doğrudan SIM kartsız arama yaparak telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa süreli 4 saniye 8 saniye ve 10 saniyeye kadar arandığı tespit edilmiştir" dedi.

IMEI NUMARASINA CEZAİ İŞLEM

Mart ayında cezai işlem uygulanacak 10 kişiden 6'sının arama nedeninin, SIM kartsız işlem olduğunu kaydeden Arık, "Gerçekten ihtiyacınız varsa arayın, biz de yardımcı olalım. Sizin 10 saniye kadar hattı meşgul etmenizle arka tarafta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşmasına engel olduğunuzun farkına varınız. İkinci el telefon alım satımlarıyla ilgili taahhütnameler var. 112'yi aramalarının yerine bu taahhütnameleri kullanarak alım satım işlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. SIM kartsız aramalarda IMEI numarası kimin üzerine kayıtlıysa o kişiye idari yaptırım kararı uyguluyoruz. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayında 5 vatandaşımıza idari yaptırım kararı aldık. Mart ayında ise yine 10 vatandaşımıza idari yaptırım kararı işlemlerini devam ettiriyoruz. Mart ayı içinde 10 vatandaşımızın 6'sı, SIM kartsız aramadan dolayı cezai işleme girecek. Bu yıl Ocak ayından itibaren uygulanacak ceza ise 561 liradır. Aynı numaraların tekrar etmesi halinde bu ceza 2 katı uygulanabiliyor. Vatandaşların cezai işleme maruz kalmamaları için ihtiyaçları halinde 112´yi aramalarını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-04-09 12:48:50



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