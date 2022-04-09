Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit (3)

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ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye´deki baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkilerin acı haberi verdiği şehidin ailesine sağlık ekipleri eşlik etti. Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2022-04-09 19:11:53



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