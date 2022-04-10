Kaza şehidi uzman çavuş memleketi Osmaniye’de toprağa verildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenaze törenine katıldı Bakan Soylu, şehidin babası Adem Avan ile birlikte tabuta omuz verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Adem Avan ile birlikte tabuta omuz verdi.

Adana’nın Kozan ilçesi Mansurlu kavşağında dün ikindi saatlerinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) şehit düştü. Şehit için sabah saatlerinde Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Adana’da düzenlenen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Öğle saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Uzunbanı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Musalla taşına konulan Türk bayraklı tabutun yanına sandalye üzerinde oturup kalan baba Adem Avan dakikalarca gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına bakarak tabutunu okşayan acılı baba yürekleri dağladı. Şehidin eşi Cennet Avan da 2 yaşındaki kızı Mesude Irmak’ı kucağına aldı. Kızına bakarak gözyaşı döken Cennet Avan’ı kadın jandarma ekipleri sakinleştirdi. Cenaze namazının ardından musalla taşından askeri manga tarafından omuzlara alınan şehidin tabutuna törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte baba Adem Avan omuz verdi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Şehitliği’nde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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