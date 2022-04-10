TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Artvin Hopaspor: 3

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanan 30. hafta maçında Osmaniyespor FK, evinde Artvin Hopaspor’a 31 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Hidayet Zeybek xx, Mustafa Güçer xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek x, Emirhan Subaş xx, Mehmet Sefa Etöz xx, Burak Temir xx, Ali Sinan Gayla xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 72 xx), Fatih Çakır 46 xx (Muzaffer Gebeci dk. 77 ?), Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Emrah Öztürk xx, Mehmet Tolunay Gül xx, Umut Koray Öz x (Ahmet Taner Çukadar dk. 77 ?)

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya xx, Saffet Gurur Yazar xx, Furkan Tuşik xx, Ali Say xx, Fatih Dalgıç xx (Furkan Cinkaya dk. 73 xx), Yasin Tosun xx, Osman Kocaağa, Melih Kılıç xxx, Selim Dilli xx, Safa Ali Memnun xx, Yakup Kayış xx

Goller: Emrah Öztürk (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Melih Kılıç (dk. 63), (dk. 77), Ali Say (dk. 90+3) (Artvin Hopaspor)

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