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Gönül verdiği müzik sevdasını 45 yıldır öğrencilerine aşılıyor Osmaniye’de emekli Müzik Öğretmeni Halil Ünlü, ‘Hatırla Öğretmenim’ projesi çerçevesinde Güneysu İlkokulu’nda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine ders vermeye devam ediyor

İHA

Gönül verdiği müzik sevdasını 45 yıldır öğrencilerine aşılıyor Osmaniye’de emekli Müzik Öğretmeni Halil Ünlü, ‘Hatırla Öğretmenim’ projesi çerçevesinde Güneysu İlkokulu’nda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine ders vermeye devam ediyor

Osmaniye'de iki yıl önce emekli olan müzik öğretmeni Halil Ünlü, emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla geliştirilen Etwinning projesi bünyesinde ‘Hatırla Öğretmenim’ projesi dahilinde Güneysu İlkokulu’nda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde öğrencilerine müzik sevdasını aşılamaya devam ediyor.
Osmaniye’de ilkokulu bitirdikten sonra Düziçi Öğretmen Lisesi’nde müzik eğitimi alan Halil Ünlü, liseyi bitirir bitirmez müzik öğretmeni olarak görece başladı. 62 yaşındaki Halil Ünlü, hayatının 45 yılını öğrencilere müzik eğitimi vererek geçirdi. Bu süreçte müzik aletlerinin birçoğuna da gönül veren Ünlü, öğretmenlik hayatının her geçen yılında edindiği tüm birikimleri meslek hayatı boyunca öğrencilerine aşıladı. 45 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca yüzlerce öğrencisine müzik sevdasını aşılayan Halil Ünlü, meslek hayatının son 20 yılını geçirdiği Güneysu İlkokulu’ndan 2020 yılında emekli oldu.
Güneysu İlkokulu Müdürü Halil Sünbül ve müzik öğretmeni Hacı Ahmet Yıldırım öğrencileriyle birlikte emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla, emekli öğretmenlerin gönüllü olarak okullarda ders verebileceklerini gösteren Etwinning projesi bünyesinde ‘Hatırla Öğretmenim’ projesini geliştirdi. Proje çerçevesinde emekli müzik öğretmeni Halil Ünlü’yü okulda özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde 1/A ve 1/B sınıfı öğrencilerine eğitim vermelerini isteyen okul müdürü Halil Sünbül ve müzik öğretmeni Hacı Ahmet Yıldırım, Ünlü’ye teklif götürdü. Bunun üzerine hayatının 45 yılını eğitime adayan Halil Ünlü, teklifi kabul ederek yeniden öğrencilerine müzik sevdasını aşılamaya başladı. Özel olarak tasarlanan müzik atölyesinde müziğe ilgi duyanların ufkuna ışık tutan Ünlü, gönül verdiği müzik eğitimine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

“Projeyle gönül verdiğim müzik eğitimine devam ediyorum”
Öğrencilik yıllarında edindiği tüm birikimlerini 45 yıllık öğretmenlik mesleğinde öğrencilerine aktardığını ifade eden emekli Müzik Öğretmeni Halil Ünlü, “İlkokulu bitirdikten sonra gittiğim Düziçi Öğretmen Lisesi’nde donanımlı bir müzik eğitimi gördüm. Ondan sonraki 45 yıllık öğretmenlik hayatımda ise almış olduğum donanım, birikim ve müzik eğitimiyle tüm okullarda aktif olarak görev yaptım. Güneysu İlkokulu’nda da 20 yılımı verdim. 2020 yılında emekli oldum. Emeklilik süresince Güneysu İlkokulunda bir proje uygulandı. Projede göre emekli olan öğretmenlerin eğitim hayatının bitmediğini gösterdiler. Ben de bu sebeple gönül verdiğim müzik eğitimine devam ediyorum” diye konuştu.

“Emekli öğretmenlerin eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek istedik”
Etwinning projesi ile emekli olan öğretmenlerin meslek hayatlarının bitmediğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Sınıf Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Hacı Ahmet Şahin, “Oklumuz 1/A ve 1/B sınıfları olarak düşüncemiz gelişti. Okulumuzda emekli öğretmenlerden nasıl yararlanabiliriz diye bir proje başlatalım istedik. Etwinning projesi başlattık. Projemizde öğretmenlerimiz emekli olduğunda eğitim hayatlarının bitmediğini göstermek amacıyla emekli öğretmenimiz Halil Ünlü’yü okulumuzda görmek istedik. Kendisini okulumuza davet ettik. Kendisine dedik ki birinci sınıflarımıza bir müzik kursu açalım. Sağ olsun kendisi de bizlerden emeklerini esirgemedi. Müzik atölyemizde her türlü etkinliği gerçekleştirmeye başladık. Şuanda 1/A ve 1/B sınıflarının hazırladıkları programı sizlerle de paylaşmış olduk” dedi.

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