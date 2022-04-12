Yılmaz çifti, huzur evi sakinleri ile yetim çocukları iftarda ağırladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile eşi Şenay Yılmaz, huzur evi sakinleri ve yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz, Özden Huzurevi sakinlerimiz ve yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun’un da yer aldığı iftar programında Yılmaz çifti, iftar öncesinde çocuklar ve yaşlılarla tek tek ilgilendi.

Yemeğin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün bir iftar sofrasını sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlere sağlıklı ve güzel bir ömür diliyor, nice iftar sofralarında bir arada olmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, huzurevi sakinleri ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi sakinleri ve yetim çocuklar da Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz’a teşekkür ettiler.

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