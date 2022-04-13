Osmaniye’de şehit aileleri ve gazilere onur yemeği

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Kara, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Şehit babası Mahmut Kaplan’ın okuduğu Kur'anı Kerim tilaveti ile başlanan yemekte konuşan Başkan Kadir Kara, şehit aileleri gaziler ve aileleriyle soflarını paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

“Sizlere sahip çıkmak benim birinci asli görevimdir” diyen Başkan Kara, “Bu toprakların vatan olması uğruna hiç tereddüt göstermeden kanlarını toprağa akıtmışlar ve bu toprak parçasını kutsal bir vatan haline dönüştürmüşlerdir. O yüzden biz yöneticiler olarak sizler için ne yaparsak yapalım azdır. Sizlerin bir kardeşi olarak her türlü hizmetin ötesinde ve öncesinde her zaman sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyor, çaba sarf ediyorum. Her türlü gösterişten uzak, Allah rızası için, hemşerilerim için, vatan, millet ve bayrak için neler yaptığımı hepiniz yakından biliyorsunuz. Sizlere her zaman sahip çıkmak benim birinci asli görevimdir. O yüzden diyorum ki, aziz şehitlerimizin emaneti siz kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olduk ve sonuna kadar da olmaya devam edeceğim. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ile selamlıyorum” diye konuştu.

Programın sonunda şehit aileleri ve gazilere verdiği desteklerden dolayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz tarafından Başkan Kadir Kara’ya derneğin onursal üyelik belgesi takdim edildi.

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