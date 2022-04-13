Şehit Yusuf Avan için mevlit okutuldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Mevlidi Şerif okutuldu.

Pazar günü memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan şehit Yusuf Avan için Uzunbanı Mahallesi’nde bulunun baba ocağında Mevlidi Şerif okutuldu.

Mevlidi Şerife Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Osmaniye İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlkay Gül, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Düziçi Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Çakmakçı, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan Mevlidi Şerifin ardından katılımcılara iftar verildi.

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