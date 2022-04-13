Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 10 tutuklama

Osmaniye’de mart ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 kişiden 10’u tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 131 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kaçakçılık ve mali ve organize suçlardan 84 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk 10 şahıs tutuklanırken 74 şüpheli şahıs da emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 33 bin 923 paket gümrük kaçağı sigara, 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 31 bin 100 dal dolu makaron, 979 bin 540 dal boş makaron, 6 adet tütün sarma makinesi, 855 paket sigara kağıdı, bin 935 adet puro, 10,22 kilo pipo tütünü, 40 paket elektronik sigara tütünü, 25 adet elektronik sigara, 68 litre kaçak akaryakıt ile 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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